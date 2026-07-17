Внаслідок атаки ворожих БпЛА на портову інфраструктуру Миколаєва загинули двоє людей – розпочато розслідування, повідомили у прокуратурі.

За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вранці 17 липня 2026 року військовослужбовці збройних сил рф здійснили атаку ударними безпілотними літальними апаратами типу «Shahed-238» по портовій інфраструктурі міста Миколаєва.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено три цивільні судна під іноземними прапорами, пришвартовані на території портових підприємств міста.

У результаті одного з влучань загинули двоє громадян України, які перебували на борту іноземного судна.

Прокурори спільно зі слідчими та іншими правоохоронцями документують наслідки чергового воєнного злочину, вчиненого державою-агресором.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Миколаївській області.