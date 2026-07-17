Минулого року президент Дональд Трамп завітав на Truth Social, щоб поділитися «дуже важливими та захопливими новинами». Nvidia, гігант з виробництва комп’ютерних чіпів, щойно оголосила про плани створення суперкомп’ютерів зі штучним інтелектом у Сполучених Штатах.

«Усі необхідні дозволи будуть пришвидшені та швидко надані» Nvidia та подібним компаніям, пообіцяв Трамп у дописі від 15 квітня 2025 року для своїх понад дев’яти мільйонів підписників.

Чого президент тоді не розкрив, так це те, що кілька днів тому він придбав акції компанії на суму від 200 000 до 500 000 доларів.

Розслідування CNN показало, що Трамп просував понад 20 компаній на своєму акаунті Truth Social через кілька днів після купівлі акцій цих фірм, іноді оголошуючи про дії уряду, які можуть бути корисними для компаній, у які він щойно інвестував.

Білий дім рішуче заперечує, що Трамп коли-небудь використовував свою посаду для фінансової вигоди, і заявив, що його дії спрямовані на благо американської громадськості. Усі торгівлі акціями президента здійснюються зовнішніми фінансовими менеджерами, заявила його адміністрація, і Трамп та його родина не мають жодного контролю над тим, які угоди здійснюються.

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що активи Трампа «зберігаються на повністю дискреційних рахунках, якими керують незалежні сторонні фінансові установи». «Президент Трамп діє лише в найкращих інтересах американської громадськості – саме тому вони переважною більшістю голосів переобрали його на цю посаду, незважаючи на роки брехні та неправдивих звинувачень проти нього та його бізнесу з боку фейкових новинних ЗМІ. Конфлікту інтересів немає».

Але на відміну від багатьох попередніх президентів, Трамп не розмістив свої активи в сліпому трасті, що означає, що він може знати, які акції його фінансові менеджери купують або продають. Незрозуміло, чи знав Трамп про будь-які його покупки, коли писав про ці компанії.

Хоча Трамп підтримав заборону торгівлі акціями в Конгресі, він розкритикував зусилля, спрямовані на те, щоб президенти відповідали таким самим стандартам.

«Це етична катастрофа», — сказав Ден Грінберг, старший юрист лібертаріанського Інституту Катона, який обіймав посаду політичного радника Міністерства праці під час першого терміну Трампа.

Трамп є одночасно частим дописувачем і біржовим трейдером, надіславши понад 6000 постів у Truth Social минулого року та часто ділячись своїми думками про великі корпорації, тоді як його менеджери здійснили понад 20 000 покупок або продажів акцій за той самий період.

Немає жодних доказів того, що Трамп публікував дописи про конкретні компанії для збільшення свого портфеля. Переважна більшість угод Трампа не супроводжувалася відповідними дописами в Truth Social.

Тим не менш, є десятки випадків, коли Трамп просував компанії, про які більшість його послідовників навіть не підозрювали.

CNN використав штучний інтелект, щоб порівняти базу даних постів Трампа на Truth Social з повним списком угод з акціями, опублікованих у його щорічній фінансовій декларації, шукаючи випадки, коли в постах згадувалися фірми, акції яких він нещодавно купував або продавав. Потім репортери вручну переглянули сотні позначених постів і підтвердили, чи був кожен з них релевантним.

Аналіз показав, що Трамп здійснив щонайменше 44 покупки акцій 21 різної компанії протягом тижня, перш ніж опублікував безкоштовне повідомлення на Truth Social про ці фірми, їхніх керівників або їхні продукти. Багато постів містять власні коментарі Трампа, тоді як інші цитують генеральних директорів компаній або містять посилання на схвальні новини.

Трамп також здійснив інші покупки акцій незадовго до того, як надіслати більш загальні повідомлення, в яких висвітлювалися зміни в політиці, які можуть бути вигідними для цих компаній, але не називаючи їх конкретно.

Натомість Трамп здійснив щонайменше 17 покупок акцій восьми компаній, а потім невдовзі після цього опублікував негативні повідомлення про ці фірми або їхніх керівників.

Урядові наглядові органи стверджують, що публікації Трампа в соціальних мережах та великі обсяги торгівлі викликають питання про те, чи має президент конфлікт інтересів, оскільки Конгрес обговорює, чи взагалі слід дозволяти президентам та законодавцям торгувати акціями.

Ділан Хедтлер-Годетт, виконуючий обов’язки віце-президента з питань політики та урядових справ у Проекті з урядового нагляду, назвав поєднання Трампом публікацій у соціальних мережах та торгівлі акціями «тематичним дослідженням конфлікту інтересів при президенті».

«Ось чому ми давно говоримо, що урядовці не повинні мати можливості торгувати акціями, перебуваючи на посаді», – сказав він. «Це точно стосується президента та непропорційної влади цієї посади».

Навіть якщо Трамп активно не керує угодами та не працює над збільшенням свого портфеля, стверджував Хедтлер-Годетт, «поява неналежної поведінки» призводить до «повільного зниження» довіри громадськості до обраних посадовців.

У фінансовому звіті Трампа, опублікованому минулого місяця Управлінням урядової етики, перелічено понад 21 000 фінансових транзакцій, які він здійснив протягом 2025 року, переважно купівлі та продажу акцій. Сума кожної транзакції вказується в широких діапазонах.

Портфель акцій Трампа зберігається на дискреційних рахунках, що надає його брокерським фірмам повну владу над торгівлею та не дозволяє Трампу та членам його родини запитувати або розміщувати угоди.

«Ні президент Трамп, ні його родина, ні Trump Organization не відіграють жодної ролі у виборі, управлінні чи затвердженні конкретних інвестицій», – заявив речник Trump Organization. «Вони не отримують жодного попереднього повідомлення про торговельну діяльність і не надають жодного внеску щодо інвестиційних рішень чи управління портфелем будь-якого роду».

Спосіб організації активів Трампа відрізняється від усіх його недавніх попередників. Кожен президент, який володів окремими акціями чи підприємствами протягом щонайменше п’яти десятиліть, вкладав ці активи в сліпий траст, тобто не знав, якими саме акціями вони володіють.

Трамп виступив проти цієї тенденції, вирішивши натомість помістити свої активи в траст, а його син Дон-молодший був довіреною особою. Це означає, що навіть якщо Трамп не може керувати угодами, він може знати про свої активи та звітує про окремі акції та транзакції у своїх фінансових звітах.

Грінберг сказав, що використання Трампом дискреційних рахунків, якими керують зовнішні радники, «не є підставою для сумнівів», оскільки це не справжній сліпий траст.

CNN виявила, що перекриття між торгівлею та публікаціями Трампа почалося ще до того, як він вступив на посаду. 6 січня 2025 року Трамп придбав акції US Steel щонайменше на 1000 доларів, і того ж дня опублікував на Truth Social повідомлення про те, що його заплановані тарифи «зроблять її набагато прибутковішою та ціннішою компанією».

«Хіба не було б чудово, якби U.S. Steel, колись найвеличніша компанія світу, знову очолила прагнення до величі?» — написав Трамп. «Все це може статися дуже швидко!» Незрозуміло, чи то покупка, чи публікація відбулися раніше того дня.

Серед акцій Трампа, якими найчастіше торгували, була Tesla. Минулого року він здійснив понад 50 покупок акцій Tesla, інвестувавши щонайменше 4 мільйони доларів, а також здійснив кілька продажів. Кілька з цих покупок — на загальну суму щонайменше 17 000 доларів — були здійснені за кілька днів до того, як Трамп опублікував відео, на яких він та генеральний директор Tesla Ілон Маск милуються автомобілями Tesla у Білому домі в березні, та пропагував плани компанії щодо збільшення виробництва в США.

Однак до літа між Трампом та Маском виникла гостра сварка, причому Трамп припустив, що його адміністрація може скоротити державні субсидії Tesla, і навіть публічно спекулював щодо депортації Маска. Протягом цього періоду він продовжував здійснювати кілька покупок акцій Tesla.

Потім, 23 липня, Трамп здійснив одну з найбільших індивідуальних покупок Tesla року, придбавши акції компанії на суму від 500 000 до 1 мільйона доларів. Наступного дня він опублікував пост у Truth Social, щоб послабити ворожнечу зі своїм колишнім союзником.

«Усі заявляють, що я знищу компанії Ілона, забравши деякі, якщо не всі, масштабні субсидії, які він отримує від уряду США», – написав він. «Це не так! Я хочу, щоб Ілон та всі підприємства в нашій країні ПРОЦВІТАЛИ, насправді, ПРОЦВІТАЛИ, як ніколи раніше!»

Часом Трамп купував акції кількох компаній, про які писав разом. 10 березня він купив акції GE Aerospace, Eli Lilly та Apple на суму від 15 000 до 50 000 доларів. Через два дні він згадав усі три компанії в одному дописі Truth Social, цитуючи статтю Fox News, в якій висвітлювалися їхні нещодавно оголошені інвестиції в промисловість США.

Величезний обсяг акцій, якими торгує Трамп, означає, що незрозуміло, чи пов’язані між собою його покупки та повідомлення. 10 березня, окрім трьох компаній, про які він писав, Трамп також купив акції понад 300 інших компаній.

Хоча більшість найбільших покупок Трампа були у відомих технологічних компаній, він також торгував та писав про менші споживчі бренди. 31 липня він купив акції на суму від 15 000 до 50 000 доларів у роздрібного продавця одягу American Eagle Outfitters. Через чотири дні він надіслав пост, у якому похвалив рекламу бренду за участю акторки Сідні Суїні, що викликало суперечки в інтернеті.

«Сідні Суїні, зареєстрована республіканка, має «НАЙГАРЯЧІШУ» рекламу», – написав Трамп. «Це для American Eagle, і джинси «летять з полиць». Іди, купуй їх, Сідні!»

Не всі повідомлення Трампа про компанії, в які він нещодавно інвестував, були компліментами.

Наприклад, Трамп здійснив кілька покупок акцій Comcast, перш ніж опублікувати листи, в яких називав компанію «Concast» і критикував її новинні канали NBC та MSNBC. Він також придбав акції Microsoft щонайменше на 1,3 мільйона доларів за кілька днів до посту, в якому атакував компанію за найм колишнього чиновника адміністрації Байдена.

В інших випадках Трамп публікував повідомлення, пов’язані з компаніями, акції яких він нещодавно придбав, або їхньою продукцією, не називаючи їх конкретно.

18 серпня Трамп придбав акції двох оборонних підрядників, що займаються виробництвом компонентів винищувача F-22 Raptor, – RTX та Boeing, – щонайменше на 250 000 доларів, а також акції третьої компанії, Northrop Grumman, щонайменше на 100 000 доларів. (Того ж дня він також продав акції головного підрядника винищувача, Lockheed Martin, щонайменше на 100 000 доларів.) Через кілька днів він опублікував відео F-22 Raptor, назвавши його «найвеличнішим і найкрасивішим винищувачем усіх часів».