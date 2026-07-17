Про це повідомив Командувач Сил Безпілотних Систем ЗСУ, засновник та екс-командир 414 обр «Птахи Мадяра», майор ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

-ФЛОТОпад триває: 159 суден за 12 діб операції “МоЛоЧКа”.

+12 тіньового флоту впольовано 17 липня Птахами СБС у Чорному морі: 9 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз та 1 буксир.

У період дії операції СБС “МоЛоЧКа” з 06 по 17 липня уражено 159 суден зі складу тіньового флоту рф.

У розрізі морів:

117 одиниць – Азовське

42 одиниць – Чорне.

Ціль: невиліковний параліч логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій.

Кожний самохідний плавзасіб перетворити на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху; не мета плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн.

Ми встоїмо

Москва ляже, МоЛоЧКа у дії.

Крим відгодуємо та відбудуємо.