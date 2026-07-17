Про це повідомив Командувач Сил Безпілотних Систем ЗСУ, засновник та екс-командир 414 обр «Птахи Мадяра», майор ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).
-ФЛОТОпад триває: 159 суден за 12 діб операції “МоЛоЧКа”.
+12 тіньового флоту впольовано 17 липня Птахами СБС у Чорному морі: 9 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз та 1 буксир.
У період дії операції СБС “МоЛоЧКа” з 06 по 17 липня уражено 159 суден зі складу тіньового флоту рф.
У розрізі морів:
117 одиниць – Азовське
42одиниць – Чорне.
Ціль: невиліковний параліч логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій.
Кожний самохідний плавзасіб перетворити на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху; не мета плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн.
Ми встоїмо
Москва ляже, МоЛоЧКа у дії.
Крим відгодуємо та відбудуємо.