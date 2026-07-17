Родини українських військовополонених та зниклих безвісти під час зустрічі зі спеціальним представником Папи Римського кардиналом Маттео Дзуппі передали йому списки українських військовополонених, розраховуючи на подальше сприяння Святого Престолу у їхньому звільненні.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, інформує УНН.

За її словами, розмова була про бійців “Азову”, катування українських захисників і захисниць у російському полоні, про незаконно засуджених військових, полонених жінок, тяжкопоранених і тяжкохворих військовополонених, а також про тих воїнів, чиє перебування в полоні досі не підтверджене російською стороною.

Святий Престол залишається одним із небагатьох міжнародних суб’єктів, який має можливість вести гуманітарний діалог щодо звільнення наших людей. Ми високо цінуємо ці зусилля – зазначила Верещук.