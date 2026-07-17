Про це повідомив президент Зеленський.

-Вдячний нашим воїнам за влучність. Знов були успішні далекобійні санкції проти Росії за цю війну. Зокрема, силами СБУ був знищений військовий літак Ту-95 в Енгельсі, який використовувався для російських ракетних ударів по нашій країні. Відстань від нашого державного кордону – близько 800 кілометрів. Справедливо й активно захищаємося. Були також ураження від Сил оборони України по обʼєктах російської нафтової галузі та по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Збільшуємо ціну для Росії за агресію проти нашої держави і людей. Дякую всім, хто допомагає!

В СБУ про знищення літака повідомили таке:

Служба безпеки України провела успішну спецоперацію, знищивши стратегічний бомбардувальник Ту-95 на військовому аеродромі «Енгельс» у Саратовській області рф. Далекобійні безпілотники СБУ подолали близько 800 кілометрів до цілі.

За попередніми даними, літак зазнав критичних пошкоджень — у нього повністю відірвано хвостову частину. Саме цей борт систематично використовувався для завдання масованих ракетних ударів по Україні.

Спецоперацію проведено на виконання поставлених Президентом України завдань щодо зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора.

СБУ системно знищує важливі елементи російської воєнної машини. Кожен ліквідований стратегічний бомбардувальник — це десятки незапущених ракет по українських містах, врятовані життя українців і десятки мільйонів доларів безповоротних втрат для ворога. Російська стратегічна авіація більше не може почуватися у безпеці навіть на своїх найвіддаленіших військових аеродромах.