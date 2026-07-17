Радника президента Дмитра Литвина цитує радник ОП Сергій Лещенко:



“Президент Володимир Зеленський вчора і позавчора говорив з Михайлом Федоровим, Михайло про це теж сказав на своїй прес-конференції. І так, вони чітко говорили, що Михайло залишається в команді.

Не все вирішується за один день, але вони вдвох це визначать. Михайло сам сказав, що не бачить себе в якості радника Президента чи деяких інших позиціях, про які вони говорили. Але, звісно що це у них спільний інтерес працювати разом в команді. У них такий рівень відносин і спілкування і стільки всього було зроблено разом, що вони, думаю, знайдуть, як діяти далі”

“До речі, це була дуже класна прес-конференція Михайла Федорова, і якби урядовці частіше відкрито і ясно спілкувались на такому ж рівні, то це б нам тут всім багато що зробило легшим”.

Про те, чи відрізнятимуться повноваження в. о. міністра оборони Євгенія Хмару від повноважень Михайла Федорова:

“У нього той самий обсяг завдань – і тих, що вирішувались, і тих, що не вирішувались, і ще є безпекові компетенції, які дуже допоможуть дещо контролювати. (…) Бо головне, що зараз визначає хід подій, – це далекобійність і мідстрайки, Хмара в цьому дуже крутий. (…) думаю, що коли всі зміни пройдуть, то пояснимо більш детально, зараз є багато чутливих речей.

– А чому президент надав перевагу Сирському?



– Я би не сказав, шо він надав перевагу, це може так ситуація виглядати ззовні”.

Нагадаємо: Якщо ми хочемо перемогти ворога асиметрично – треба змінити Головнокомандувача та начальника Генштабу, – Федоров (ВІДЕО)