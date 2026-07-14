Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 421 810 (+1 120) осіб
танків – 12 131 (+6) од.
бойових броньованих машин – 24 932 (+1) од.
артилерійських систем – 45 911 (+46) од.
РСЗВ – 1 931 (+2) од.
засоби ППО – 1 491 (+2) од.
літаків – 437 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 905 (+11) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 407 201 (+1 508) од.
крилаті ракети – 4 899 (+3) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 119 862 (+330) од.
спеціальна техніка – 4 416 (+4) од.
Дані уточнюються.