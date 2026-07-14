Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 14 липня:



Учора ворог атакував область БпЛА типу «Shahed/Гербера». Внаслідок чого у Нечаянській громаді гостру реакцію на стрес отримала 75-річна жінка. Медичну допомогу їй надали на місці. Пошкоджено складське приміщення. У Баштанській громаді пошкоджено дах складського приміщення. Без постраждалих.

М. Миколаїв

Під вечір ворог атакував місто БпЛА типу «Молнія». Внаслідок чого було пошкоджено теплиці приватного будинку. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог шість разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.