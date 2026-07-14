Сьогодні дрони вкотре атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. На території підприємства було чути кілька потужних вибухів. Внаслідок атаки зафіксовано пожежу.

Афіпський НПЗ – проектна потужність – 6,25 млн тонн нафти на рік.

Завод переробляє нафту і газовий конденсат із Західного Сибіру та Волго-Уральських родовищ, отримуючи сировину трубопроводами і залізничним транспортом.

Виробляє для потреб російської окупаційної армії: бензин, дизельне паливо, вакуумний газойль, мазут, сірку та ін.

А у Башкортостані атаковане найбільше підприємство міста Салават – нафтохімічний комплекс “Газпром нафтохім Салават” (раніше відомий як Салаватський нафтопереробний завод). У ніч на 14 липня на території заводу пролунала серія вибухів і спалахнула пожежа внаслідок атаки безпілотників.

Підприємство розташоване у місті Салават (Республіка Башкортостан, РФ). Завод є одним з найбільших у Росії, переробляючи мільйони тонн нафтової сировини та виробляючи бензин, дизельне паливо, спирти та поліетилен. Раніше комплекс вже зазнавав ударів дронів у вересні 2025 року.