Один член екіпажу загинув, а вісім інших отримали поранення внаслідок обстрілу іранськими крилатими ракетами двох еміратських нафтових танкерів в Ормузькій протоці.

Про це пише Reuters з посиланням на Міністерство оборони Об’єднаних Арабських Еміратів, передає Інше ТВ.

Міністерство заявило, що танкери “Момбаса” та “Аль-Бахія” були обстріляні в південній смузі протоки, перебуваючи в територіальних водах Оману. Загиблий член екіпажу, громадянин Індії, перебував на борту “Момбаси”, йдеться у повідомленні.

З восьми поранених четверо отримали серйозні поранення. Шестеро поранених були громадянами Індії та двоє – громадянами України, повідомило міністерство.

Атаки завдали матеріальної шкоди обом танкерам – на борту спалахнули пожежі. Міністерство заявило, що пожежі було взято під контроль.

Воно засудило те, що назвало “відвертим нападом”, і заявило, що ОАЕ зберігають за собою “повне право реагувати на цю ескалацію”.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив у вівторок, що два супертанкери-«порушники» були підбиті та виведені з ладу в Ормузькій протоці після проігнорування неодноразових попереджень, вимкнення навігаційних систем та спроби пройти через те, що гвардійці назвали замінованим маршрутом.

У заяві КВІР не названі назви суден і не уточнюється, чи йдеться про ті самі танкери, які згадувало Міністерство оборони ОАЕ.

У заяві КВІР звинувачіє США у «підбурюванні суден до використання незаконного маршруту» та заявляє, що співпраця з «ворогом-агресором» призведе лише до пошкоджень, затримок у відкритті Ормузької протоки та глобальної енергетичної кризи.

Як повідомляло Інше ТВ, Трамп заявив, що США стануть «вартовими протоки» і братимуть гроші за безпеку Ормузу