Росія скоротила обсяги переробки нафти до найнижчого рівня за більш ніж 21 рік після серії українських ударів по нафтопереробній інфраструктурі. У липні середньодобовий показник опустився до 3,91 млн барелів на добу, що стало найнижчим рівнем із березня 2005 року.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані EA Analytics, передає OBOZ.UA.

За оцінками аналітиків, нинішній рівень переробки більш ніж на 1,4 млн барелів на добу нижчий, ніж середній показник за аналогічний період минулого року.

Водночас російська влада засекретила офіційну статистику роботи нафтопереробних заводів, через що незалежна оцінка базується на супутниковому моніторингу нафтових родовищ, резервуарів і потоків постачання.

За підрахунками Bloomberg, за останні 100 днів українські сили здійснили близько 50 атак на російські паливні об’єкти. Під удари потрапили щонайменше 24 із 34 найбільших нафтопереробних заводів країни, більшість із яких належать провідним російським нафтовим компаніям.

Міжнародне енергетичне агентство також зазначило, що від початку травня атаки України зачепили понад половину російських потужностей із переробки нафти. За оцінкою агентства, у червні російські заводи переробляли приблизно 3,8 млн барелів на добу, що на 1,6 млн барелів менше, ніж роком раніше.

Україна останнім часом активізувала удари по енергетичній інфраструктурі РФ. За даними Bloomberg, українські безпілотники вже здатні долати понад 2,4 тис. кілометрів і цього місяця атакували найбільший російський нафтопереробний завод в Омській області.

Падіння виробництва змусило російську владу продовжити до кінця липня заборону на експорт більшості видів дизельного пального. Раніше також були запроваджені обмеження на постачання бензину та авіаційного пального.

Скорочення експорту дизеля з одного з ключових світових постачальників призвело до зростання цін до багаторічних максимумів. Ситуацію додатково ускладнили перебої з постачанням енергоносіїв із Близького Сходу.

Після удару по Омському НПЗ, який переважно забезпечує внутрішній ринок, проблеми з пальним почали фіксувати в різних регіонах Росії – від Калінінграда до Далекого Сходу. Місцеві жителі повідомляють про багатогодинні черги на автозаправках і різке зростання роздрібних цін.

Віцепрем’єр РФ Олександр Новак минулого тижня визнав наявність проблем із забезпеченням паливом.

“Є проблеми і дефіцит, тому ми бачимо черги або іноді автозаправні станції працюють нестабільно”, – сказав він місцевим ЗМІ.

У низці регіонів уже запровадили тимчасове нормування продажу пального залежно від номерних знаків автомобілів. У Новосибірській області влада рекомендувала підприємствам частково повернутися до дистанційної роботи, щоб скоротити споживання пального.

Також зріс інтерес росіян до альтернативних способів отримання бензину. За інформацією видання The Bell із посиланням на статистику сервісу Yandex Wordstat, минулого місяця в російському сегменті пошукової системи “Яндекс” зафіксували понад 17 тисяч запитів “як зробити бензин”. Це найвищий показник із часу початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляло Інше ТВ, 13 липня під Ставрополем українські дрони знову підпалили нафтобазу (ВІДЕО)