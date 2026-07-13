Михайлівська нафтобаза (відома як нафтобаза «Лукойл-Югнафтопродукт») розташована у місті Михайлівськ — місті-супутнику Ставрополя (Ставропольський край, РФ). Об’єкт спеціалізується на зберіганні та розподілі пального (бензину та дизелю)
Підприємство є ключовою ланкою логістичного паливно-енергетичного комплексу Росії на Північному Кавказі та півдні РФ. Нафтобаза забезпечує накопичення, зберігання і розподіл нафтопродуктів для цивільного сектору, транспортної інфраструктури, а також обслуговування військових сил РФ.
Була атакована 9 липня. Тож сьогодні контрольний.