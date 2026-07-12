У Парижі напередодні Дня взяття Бастилії відбудеться масштабна зустріч лідерів “Коаліції охочих”. Глави держав та урядів зберуться для координації військової та стратегічної підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

За інформацією видання, зустріч пройде у Будинку Інвалідів у понеділок, 13 липня. Створена Францією та Великою Британією коаліція наразі розширилася до 37 країн.

Цього разу до обговорень уперше приєднаються нові члени – Молдова та Північна Македонія. Також очікується, що у Парижі в понеділок та вівторок перебуватиме президент України Володимир Зеленський.

За словами радника президента Франції Еммануеля Макрона, головна мета саміту – продемонструвати єдність Заходу та показати Москві, що союзники не мають “втоми від війни”.

Ця зустріч має закріпити домовленості нещодавніх самітів G7 в Евіані та НАТО в Анкарі, де Україні пообіцяли 70 мільярдів євро військової допомоги на 2026 рік.

Учасники коаліції зосередяться на посиленні української протиповітряної оборони. Зокрема, обговорять створення комплексної системи протиракетної оборони та деталі плану США щодо ліцензованого виробництва ракет Patriot безпосередньо в Україні.

Окремим пунктом стоїть питання гарантій безпеки на випадок гіпотетичного припинення вогню. Французька сторона зазначає, що плани розгортання багатонаціональних сил місії (подалі від лінії фронту) вже “готові”, хоча й можуть коригуватися.

Вони базуватимуться на юридично обов’язкових двосторонніх угодах, а США долучаться до моніторингу дотримання тиші.

Одразу після саміту лідери відвідають щорічний військовий парад 14 липня. Цього року він буде масштабнішим – залучать майже 6800 військовослужбовців (на 15% більше, ніж торік).

Марш очолять 500 військових із країн “Коаліції охочих”, а українські солдати вже провели репетиції з національним прапором на Єлисейських полях.

У повітряній частині параду візьме участь авіагрупа “Патруль де Франс” разом із двома винищувачами Mirage, якими керуватимуть українські пілоти, що пройшли навчання у Франції.