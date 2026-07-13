У польському місті Бельсько-Бяла невідомий чоловік словесно напав на групу українських дівчаток. Він казав їм повертатися до України та називав вульгарними словами.

Відео інциденту потрапило в соцмережі, передає Громадське.

Gardzę takimi Polakami. Ruszanie dziecka tylko dlatego, że pochodzi z Ukrainy to totalne dno.

Zróbcie mu sławę w internecie. Niech ma to na co zasłużył. pic.twitter.com/fpxjSGxsJV — Mateusz Rybak (@mateusz_rybak1) July 12, 2026

На ньому чути, як дорослий чоловік неодноразово вигукував на адресу дівчат грубі та образливі висловлювання, зокрема називаючи їх «українськими к*рвами» і наказуючи їм повертатися до України.

Крім того, він казав, що «шмаркачі виросли на наших грошах» і висловлював сподівання, що «ми скоро вас звідси виженемо».

Коли одна з підліток вирішила захистити себе та своїх подруг, той продовжив агресивно висловлюватися на адресу дівчат і насмішливо радити їм «покликати матусю». На відео також чути, як одна з дівчат просить чоловіка не торкатися її.

Міське транспортне підприємство, яке володіє автобусом, у якому стався інцидент, заявило, що «засуджує будь-які прояви агресії, насильства та дискримінації, зокрема поведінку, мотивовану упередженнями щодо інших людей».

Там запевнили, що після отримання інформації про інцидент вжили заходів для збереження записів із камер відеоспостереження, а також отримання пояснень від водія, який керував транспортним засобом. Також компанія підтримує контакт із поліцією.

Виявилося, що нападником на дівчат виявився працівник компанії, який працює на посаді водія та вже тривалий час перебуває на лікарняному. Щодо нього пообіцяли застосувати «службові заходи, зокрема дисциплінарні стягнення, передбачені нормами трудового законодавства».

«Такі дії не повинні мати місця у громадському просторі й не будуть прийнятними для компанії», — додали в заяві.

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