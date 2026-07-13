У Баштанському районі під час проведення земляних робіт люди натрапили на вибухонебезпечні предмети. Роботи одразу припинили та повідомили про знахідку Службу порятунку.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, під час обстеження території та додаткових пошуків піротехніки ДСНС вилучили 22 артилерійські снаряди калібром 76 мм часів минулих війн.

Боєприпаси транспортували до спеціально визначеного місця та знищили шляхом контрольованого підриву.

З початку повномасштабного вторгнення піротехнічні підрозділи ДСНС на Миколаївщині вилучили та знищили 32 659 вибухонебезпечних предметів, зокрема 137 авіаційних бомб, а також обстежили 12 448 гектарів територій.

Як повідомляло Інше ТВ, Увага! На території Миколаївщини зафіксовано нову мінну загрозу – «Пряник» (ФОТО)