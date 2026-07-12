Російські окупанти дистанційно розкидають протипіхотні міни типу «Пряник» (або «Плюшка») на межі Баштанського та Миколаївського районів.

Це сучасний вибуховий пристрій, виготовлений із застосуванням 3D-друку. Міна спрацьовує від натискання, тому навіть один необережний крок може призвести до тяжких наслідків.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці 123 бригади ТрО ЗСУ, передає Інше ТВ.

Міна має невеликий пластиковий корпус діаметром близько 5–6 см, який часто маскують тканиною або іншим матеріалом під колір місцевості. За розміром вона навіть менша за міну «Пелюстка».

Всередині міститься близько 30 грамів вибухової речовини, чого достатньо, щоб завдати людині надзвичайно важких травм.

Окупанти скидають такі міни з безпілотників на дороги, польові шляхи, узбіччя, подвір’я та інші місця, де можуть пересуватися люди.

Як діяти у разі виявлення підозрілого предмета?

Не наближайтеся та не торкайтеся знахідки.

Відійдіть безпечним маршрутом, бажано власними слідами.

Попередьте людей, які можуть перебувати поруч.

Після виходу в безпечне місце негайно повідомте екстрені служби за телефонами 101 або 102.

Бережіть себе та своїх близьких. Обережність і своєчасне повідомлення про небезпечні предмети можуть врятувати життя.

Фото: Олександр Павлов

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