В одній з лікарень Миколаєва відкрили відділення ендоваскулярної нейрохірургії. Це дозволить місту вийти на новий рівень лікування судинних патологій головного мозку та інших невідкладних станів.

Про це повідомляють у Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.



Реалізація проєкту стала можливою завдяки підтримці бюджету Миколаєва. Як розповіла начальниця управління охорони здоров’я ММР Ірина Шамрай, на виконання ремонту приміщення місто спрямувало 6 млн грн.



Крім того, ще 16 млн грн було виділено на закупівлю сучасного медичного обладнання. За ці кошти придбали мобільний ангіограф, плазмовий стерилізатор та мийну машину.



Відкриття такого спеціалізованого відділення дозволяє ефективніше організувати лікувальний процес. Завдяки цьому зменшується ризик післяопераційних ускладнень і пришвидшується реабілітація пацієнтів.



Як підкреслила Ірина Шамрай, ця ліркарня є одним з ключових медзакладів регіону. Сьогодні тут рятують життя не лише миколаївцям, а й постраждалим від бойових дій мешканцям сусідньої Херсонщини.

Як повідомляло Інше ТВ, минулого року у Миколаївській обласній лікарні відкрили сучасне відділення інтервенційного лікування інсульту (ФОТО)