Вчені розпочали клінічні випробування препаратів ремдесивір та MBP134 проти вірусу Бундібугйо. Станом на 9 липня підтверджено 1792 випадки захворювання та 625 смертей.

У даний час немає схвалених ліків, які могли б допомогти медичним бригадам, які борються за життя під час спалаху гарячки Ебола в Демократичній Республіці Конго, але є надія, що ситуація може змінитися протягом декількох місяців, оскільки перші пацієнти включені в випробування лікування, передає УНН із посиланням на The Guardian.

За словами вчених, це рекордні темпи для організації та початку такого роду досліджень: пацієнти були включені до досліджень лише через шість тижнів після того, як Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 17 травня оголосила спалах надзвичайною ситуацією в галузі громадського охорони здоров’я міжнародного масштабу.

Станом на 9 липня було підтверджено 1792 випадки захворювання та 625 смертей, спричинених штамом вірусу Бундібугйо, від якого немає вакцини та схваленого лікування. За даними ВООЗ, він все ще перебуває “у фазі поширення”.

Реакція на пандемію заснована на базових методах виявлення випадків захворювання, ізоляції хворих на надання медичної допомоги, а також відстеження та моніторингу людей, з якими вони контактували.

Останні дані показують, що відстежується близько 75% відомих контактів, але низький рівень довіри до влади та висока мобільність населення перешкоджають цим зусиллям. Крім того, деякі працівники передової лінії цього тижня припинили роботу на знак протесту проти низької заробітної плати.

Додамо

Надії на переломний момент тепер пов’язані із вченими, які шукають ефективні ліки.

Почалися клінічні випробування препарату Partners, у яких використовуються два препарати — ремдесивір ​​та MBP134. Пацієнти будуть випадково розподілені на дві групи: одна отримає один із препаратів, інша — комбінацію з двох, а третя — лише стандартну підтримуючу терапію.

Ремдесивір ​​- противірусний препарат, розроблений фармацевтичною компанією Gilead Sciences, а MBP134 – моноклональне антитіло, розроблене компанією Mapp Biopharmaceutical, що містить два спеціально розроблені імунні білки, які розпізнають і нейтралізують вірус.

Обидва препарати вводяться внутрішньовенно – MBP134 у вигляді одноразової інфузії, а ремдесивір ​​– у вигляді 10-денного курсу внутрішньовенної терапії.

“Ці два препарати дійсно довели свою ефективність проти вірусу Бундібугйо в експериментах на тваринах”, – сказав професор Лауренс Лізенборгс з Інституту тропічної медицини в Антверпені, який працює над дослідженням в Ітурі.

“Вони показали високу ефективність, але наразі нам потрібно перевірити їх на людях. Здебільшого ми хочемо з’ясувати, чи дійсно вони можуть знизити смертність”.

Спалах лихоманки Бундібугйо зазвичай має нижчий рівень смертності, ніж заїрський штам Еболи, що викликав більшість попередніх спалахів, але все ж таки від неї вмирає приблизно кожен третій інфікований.

Представники ВООЗ заявили, що Гілеад та уряд США надали достатню кількість препаратів ремдесивір ​​та MBP134 відповідно для участі 1200 пацієнтів. ВООЗ веде переговори щодо забезпечення достатніх запасів після випробування, якщо вони виявляться безпечними та ефективними, йдеться у повідомленні.

Пацієнти будь-якого віку, включаючи вагітних та жінок, які годують грудьми, яких часто виключають з медичних досліджень, можуть зареєструватися в випробуванні.

Цього тижня має розпочатися ще одне випробування, в рамках якого буде розглянуто, чи може призначення людям, які контактували з хворими на Бундібудьйо, препарату під назвою обельддесивір, зупинити розвиток захворювання.

Африканський центр контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомив, що для проведення випробування потрібно близько 18 мільйонів доларів, з яких на сьогодні виділено 6 мільйонів доларів.

Як повідомляло Інше ТВ, на початок липня у Конго було щонайменше 438 померлих від Еболи