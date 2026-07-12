Війна з формату бойових дій на фронтах перейшла у фазу дипстрайків та мідлстрайків. Треба готуватися до того, що ворог атакуватиме на глибину 100 кілометрів усе, що можливо – АЗС, поштові відділення, будь-які склади. Про це заявив радник міністра оборони України Сергій “Флеш” Бескрестнов, передає УНН.

Чим ближче до можливих переговорів про мир, тим більше сторони готують для них підґрунтя. Війна з формату бойових дій на фронтах перейшла у фазу дипстрайків та мідлстрайків – повідомив Бескрестнов.

За його словами, Україна “в кращих умовах”, тому що росія більша, має більше критичних об’єктів, що впливають на хід війни, і навіть за кілька років не зможе забезпечити їхній захист.

Але ми вразливіші в тому, що ворог не обиратиме (вже не обирає) об’єкти для атаки на нашій території. Тилові регіони від бензинових “Шахедів” ми захищаємо в цілому. Тому треба готуватися до того, що вони атакуватимуть на глибину 100 кілометрів усе що можливо: АЗС, поштові відділення, будь-які склади, підприємства, бази будівельної та сільськогосподарської техніки, об’єкти залізниці, автомобільні дороги, електропідстанції не лише великої потужності – додав радник міністра оборони.

Бескрестнов додав, що ситуація абсолютно безглузда: обидві сторони планомірно знищують інфраструктуру одна одної.

При цьому гинуть люди. Ми хочемо все це зупинити, а наш ворог ні. Його все це цілком влаштовує. Варто розуміти, що ресурсів і натхнення для знищення об’єктів на території нашого ворога у нас більш ніж достатньо – резюмував радник міністра оборони.