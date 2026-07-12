Європейська комісія остаточно підтримала скасування гранту у розмірі 2 мільйонів євро, виділеного Венеційській бієнале на 2025-2028 роки, через повернення російського павільйону, пише ЛБ.

Європейська комісарка з питань демократії Генна Вірккунен оголосила про це на соціальній платформі X. Вона підкреслила, що культура в Європі фінансується за рахунок платників податків і тому “повинна сприяти та захищати демократичні цінності”, а “такі цінності у Росії сьогодні не поважають”.

Це рішення ухвалили після оцінки відповідей, наданих Бієнале щодо суперечливого повторного відкриття російського павільйону. Його, як рекомендацію, передадуть Європейському виконавчому агентству з питань освіти та культури (EACEA). Рекомендація не є обов’язковою, але її передають саме цій інституції, бо вона ухвалює остаточне рішення і вже виступила за припинення фінансування.

Процедуру скасування гранту Європейська комісія розпочала у квітні після того, як президент Фонду Бієнале П’єтранджело Буттафуоко підтвердив, що російський павільйон знову відкриється для цьогорічної виставки. Виставковий простір залишався закритим протягом виставок 2022 та 2024 років через вторгнення Росії в Україну та подальше запровадження європейських санкцій проти Москви.

На першому етапі Комісія надала Фонду Бієнале тридцять днів, щоб або відмовитися від своїх дій, або представити аргументи, здатні зупинити процес скасування.