Залишки російської приватної військової компанії «Вагнер» створили масштабну мережу торгівлі наркотичними препаратами в Центральноафриканській Республіці (ЦАР). Основою нелегального бізнесу став трамадол, прибутки від продажу якого використовують для фінансування діяльності угруповання.

Про це пише The Wall Street Journal, передає «Слово і Діло».

За даними видання, діяльність зосереджена у верхів’ях річки Убангі – важкодоступному регіоні, який фактично перебуває поза контролем місцевої влади та навіть Москви.

Йдеться про торгівлю високодозованим трамадолом. У медицині цей препарат застосовують як сильне знеболювальне, однак у великих дозах він набуває стимулюючого ефекту, через що його нерідко називають «кокаїном для бідних». За інформацією WSJ, препарат активно використовують працівники золотих копалень, контрольованих «Вагнером», учасники проросійських демонстрацій, а також бойовики, які беруть участь у збройних конфліктах у країні.

За оцінками журналістів, близько 500 найманців контролюють золотодобувні підприємства у віддалених районах ЦАР, отримуючи від цього близько 180 млн доларів на рік. Додатковим джерелом доходів стала контрабанда трамадолу до сусідніх держав.

Видання стверджує, що операціями угруповання у Центральноафриканській Республіці керує Павел Пригожин – син загиблого засновника ПВК.

Колишній боєць «Вагнера», який нині проживає в Європі, повідомив журналістам, що найманці забезпечують трамадолом не лише своїх людей, а й представників президентської гвардії ЦАР та членів місцевого прорежимного угруповання «Акули».

Контрабанда препарату здійснюється через територію Демократичної Республіки Конго. Більшість партій, за даними дослідників, походять з Індії, де таблетки експортують під виглядом стандартних медичних доз. Після перепакування вантажі переправляють через річку Убангі до Центральноафриканської Республіки, звідки наркотик розповсюджують по країні та сусідніх державах.

Попит на трамадол настільки зріс, що його ціна в регіоні за останній рік потроїлася. За оцінками журналістів, партія препарату вартістю близько 7 тисяч доларів може принести до 21 тисячі доларів прибутку. Частину цих коштів контрабандисти витрачають на хабарі представникам «Вагнера» та пов’язаних із ним озброєних формувань.

Отримані доходи угруповання, за словами дослідників, використовує для закупівлі зброї та підтримки власної мережі бойовиків. Крім того, перед виконанням бойових завдань командири «Вагнера», як стверджується, видають підлеглим великі дози трамадолу, щоб знизити відчуття страху та підвищити агресивність.

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