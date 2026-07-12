Багато власників котів клянуться, що їхні пухнасті друзі завжди точно знають, про що вони думають, але нове дослідження показує, що це далеко не так.

Про це пише Daily Mail, передає Інше ТВ.

Дослідники виявили, що коти не розуміють людських голосів і вважають, що всі наші різноманітні вокалізації звучать абсолютно однаково. Хоча коти реагують на емоційні спалахи людей, вони, здається, не здатні розрізняти ці емоції. Це означає, що ваша кішка, ймовірно, вважає, що ваш сміх, ридання, крики та вигуки звучать майже однаково.

Майже всі одомашнені тварини, від собак до кіз, розвинули певну здатність реагувати на емоційний тон людського голосу. Однак, хоча людські голоси майже завжди приводять кішку в стан підвищеної пильності, емоція, що стоїть за шумом, абсолютно не має значення. Тому дослідники припустили, що коти не здатні розрізняти настрій людей, слухаючи лише їхній голос. Так само вчені не знайшли жодних доказів того, що коти обробляють різні емоції в різних частинах свого мозку, як це роблять собаки та коні.

Вчені протестували 20 різних домашніх котів у комфорті їхніх власних домівок з різними попередньо записаними вокалізаціями. Під час відтворення звуків ридання, крику, сміху чи вигуку дослідники уважно спостерігали за котами, щоб оцінити їхню реакцію. Звертаючи пильну увагу на їхні рухи, поставу, очі, положення вух та рух хвоста, вчені змогли побачити, наскільки коти переживали стрес.

Примітно, що коти майже завжди переходили в стан середнього стресу, чуючи людську вокалізацію – що характеризувалося розведеними вухами, розширеними зіницями та посмикуванням хвоста. Однак коти переходили в цей самий стан стресу незалежно від того, який звук вони чули.

Провідний автор дослідження, доктор Серенелла д’Інгео з Університету Барі Альдо Моро вважає, що людські вокалізації для котів не дуже інформативні, на відміну від дуже інформативних звуків інших котів. Однак дослідники наголошують, що це не означає, що коти не можуть розрізняти людські емоції.

Насправді, дослідження показали, що наші котячі компаньйони дуже чутливі до емоційних станів своїх конкретних опікунів. Це говорить про те, що якість стосунків між людиною та котом може визначати, чи розуміє кішка, що говорить людина. Коли вони чують голос свого господаря або мають мову тіла та міміку, щоб поєднати звук, коти оброблятимуть конкретну емоцію. Але коли голос незнайомий, дослідники пропонують їм надавати пріоритет інтенсивності почуттів, що передаються, а не конкретній емоції. Дослідники припускають, що коти можуть надавати пріоритет рівню емоційної інтенсивності, що передається голосом, а не самій конкретній емоції.

«Замість того, щоб одразу розрізняти щастя, страх, гнів чи смуток, вони відреагували загальним підвищенням пильності, що може являти собою адаптивну стратегію, яка готує їх до швидкої реакції на потенційно відповідну соціальну ситуацію», — каже доктор д’Інгео.

Дослідники кажуть, що коти, можливо, спочатку розвинули цю реакцію як стратегію виживання в дикій природі, перш ніж адаптувати її для домашнього життя.

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