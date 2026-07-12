Президент України Володимир Зеленський провів наради з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком та міністром оборони Михайлом Федоровим.

Про це повідомляється на Телеграм-каналi Володимира Зеленського.

“Доповідь Дениса Шмигаля. Ми обговорили, що саме зараз потребує нових і більш рішучих кроків для захисту нашої енергетики, наших стратегічних інфраструктурних обʼєктів по всій території України. Виконання планів стійкості українських областей і громад повинно відбуватись однаково якісно, і відставання в тому чи іншому регіоні означає загрозу для життя людей. Важливо, що на міжурядовому рівні маємо сильні домовленості для України, зокрема у сфері енергетики та відновлення. Треба вчасно все це реалізувати. Але на сьогодні досягнутих домовленостей недостатньо, тому ми обговорили, на чому саме треба зосередитись найближчими тижнями й місяцями. Україна має стати сильніше, і можемо це забезпечити. Слава Україні!”

“Доповідь Ігоря Клименка. Я вдячний Ігорю особисто та усім в системі МВС України, хто справді 24/7 працює заради захисту нашої держави й людей. Важливо, що в усіх наших громадах завжди готові та діють рятувальники ДСНС України, робиться те, що потрібно для захисту життя, забезпечуються підрозділи Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, Українська держава протидіє злочинності. Звісно, є проблеми, і це непросто, але результати міністра внутрішніх справ України у час повномасштабної війни – значні. Обговорили нагальні виклики, на які потрібна відповідь нашої держави. Також обговорили, які додаткові рішення та ресурси можуть допомогти виконанню визначених завдань. Слава Україні!”

“Доповідь Михайла Федорова. Обговорили, що саме вже реалізовано у сфері оборони із визначених завдань і які додаткові організаційні зміни, рішення та домовленості з партнерами можуть додати міцності Україні. Ключовий виклик в обороні – звісно, посилення ППО, і особливо це стосується захисту наших міст і сіл від російського терору дронами різних типів. Має бути продовжена і трансформація всіх процесів в Силах оборони України, які можуть підтримати мотивацію наших воїнів, а також забезпечення бойових бригад особовим складом. Усі ми розуміємо виклики. Важливо, щоб необхідне лідерство у сфері оборони спрацювало. Вдячний за технологічну роботу і відповідні інновації, які вже були реалізовані. Слава Україні!”