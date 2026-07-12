Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко прокоментувала свою відставку.

Про це пише Офіційний канал новин і важливих повідомлень від Премʼєр-міністерки.

“Обговорили з Президентом виклики, які стоять перед нашою державою, зміни, необхідні для посилення роботи Уряду та відносин з міжнародними партнерами.

Сьогодні надзвичайно важливо об’єднати всі сили та ресурси заради зміцнення України.

Вдячна Президенту за довіру та високу оцінку роботи нашої команди. Пишаюся тим, що мала честь очолювати Уряд у найскладніший період новітньої історії України.

Дякую кожному і кожній, хто боронить українську землю, наші військові — це наша сила і наша незалежність.

Дякую всій урядовій команді за роботу на благо держави у час великих викликів. Ми з вами відвідали кожен куточок нашої неймовірної країни з особливою увагою на прифронтові регіони, ухвалювали надскладні та оперативні рішення, пережили найважчу зиму і ні на секунду не дозволили ворогу зупини серцебиття нашої держави — економіку.

Обговорили з Президентом також наші подальші кроки.

Готова й надалі служити Українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру.

Слава Україні!🇺🇦”