Ввечері ворог завдав балістичного обстрілу Одещини, зазнав ураження об’єкт цивільної інфраструктури. Загорілися вантажні й легкові автомобілі, а також маршрутний мікроавтобус.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки загинули четверо цивільних. Травмовано ще п’ятьох: 32-річний, 47-річний та 48-річний чоловіки у важкому стані у лікарні, 65-річний та 67-річний чоловіки отримали ушкодження середньої тяжкості.

Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати їхні життя.

Внаслідок ударів знищено дві вантажівки, пошкоджено промислові приміщення, маршрутку та два легкові автомобілі.

Окрім об’єкта інфраструктури, зазнала ураження територія автозаправної станції. Там сталося загорання маршрутного мікроавтобуса та паливної колонки. Рятувальники ліквідували усі пожежі.

На місцях подій триває ліквідація наслідків ворожої атаки.