В Україні запрацювала нова цифрова платформа для організації логістичного супроводу іноземців, які хочуть вступити до лав Сил оборони. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у середу, 8 липня, пише Кореспондент.

Відтепер компаніям достатньо подати заявку на спеціальному сайті, щоб приєднатися до програми. Увесь шлях добровольця – від рішення приїхати до України до підписання контракту – проходитиме за прозорою та єдиною процедурою.

“Наша мета – щоб українські підрозділи поповнювали мотивовані бійці, які посилять їхній бойовий потенціал… Прагнемо, щоб 30-50% бойових посад займали саме іноземні добровольці”, – зазначила Свириденко.