У Польщі затримали чоловіків за антиукраїнський інцидент. Затримані пробували увірватися до офісу української компанії, щоб з’ясувати, чи працівники “не підтримують Степана Бандеру”.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський і RMF24, передає Еспресо.

“У зв’язку з інцидентом в Економічному університеті в Познані поліцейські затримали двох осіб. Немає згоди на ненависть і агресію. У подібних випадках польська поліція реагуватиме рішуче”,- написав Кервінський.

RMF24 своєю чергою подає деталі інциденту, що трапився 3 липня в будівлі, де громадянка України орендує офіс для бізнесу. На відео видно, як кілька чоловіків намагаються потрапити до офісу української компанії, заявляючи, що хочуть перевірити, чи його працівники “не підтримують Степана Бандеру”.

Двоє чоловіків на відео вимагають встановлення камер в офісах українських компаній у Польщі. «Ми хотіли б дізнатися, чи підтримуєте ви Степана Бандеру», – каже один з них.

У соцмережах уточнили, що це були “активісти, які підтримують Гжегожа Брауна та Корвіна-Мікке” (Гжегож Браун — лідер партії Конфедерація Корони польської та євродепутат, Корвін Мікке – лідер партії “Конгрес нових правих”, – ред.)

Пізніше, під час розмови з жінкою, яка назвалася громадянкою України, чоловіки заявили, що “Україна вороже налаштована до Польщі”, тому вони хотіли оглянути офіс компанії. Вони також запитали про зв’язок представниці компанії з Бандерою та чому вона не веде бізнес у своїй рідній країні. Жінка відмовилася впустити чоловіків до офісу. Вона запевнила їх, що її компанія працює легально і що вона особисто поважає поляків.