Скандально відомий польський політик Кшиштоф Толвінський закупив для російських військових 20 комплектів першої медичної допомоги.

Про це повідомляє Nexta.

Відео із проханням передати їх російській армії він опублікував після поїздки до Білорусі.

Політик відомий різкою антиукраїнською риторикою, а також підтримкою режиму Лукашенка та регулярними поїздками до Білорусі. Він виступав на державних білоруських телеканалах та критикував польську підтримку України.

Раніше польський суд визнав Толвінського винним у розпалюванні національної ненависті через образливі заяви на адресу українців.