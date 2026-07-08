У Києві повідомлено про підозру «бізнес-блогеру», який взяв у інвесторів «на побудову бізнесу» понад 2,4 млн гривень



За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва 33-річному столичному «бізнес-блогеру» повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Встановлено, що підозрюваний через свої сторінки у соціальних мережах розповідав про власний успіх, прибуткові проєкти та обіцяв на своєму прикладі навчити заробляти гроші. Бізнес, який він пропонував – це вендингові автомати, що продають товари, економлячи гроші на продавцях.

Розповідаючи про власний успіх та свою компанію, чоловік закликав купувати у нього франшинзу, обіцяючи інвесторам допомогу у побудові аналогічного бізнесу. Для початку потрібно було в середньому 10 000$ cтартового капіталу.

Так, наразі встановлено, що під приводом інвестицій на розвиток бізнес-проєктів підозрюваний отримав від п’яти потерпілих, серед яких двоє військових, понад 2,45 млн гривень.

Зокрема, один з військових, повіривши блогеру, віддав йому 300 000 грн бойових виплат. Таким чином військовий мріяв розпочати власну справу. Водночас взяті на себе зобов’язання «бізнес-наставник» не виконав, витративши отримані гроші на власні потреби.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 1,5 млн грн.