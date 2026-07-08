Селище Новохатське, що на Донеччині, перебуває під контролем Збройних сил України.

Про це повідомляє 37 окрема бригада морської піхоти.

-Спільними та злагодженими зусиллями воїнів 37 окремої бригади морської піхоти та побратимів із 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада селище Новохатське Донецької області повністю очищено від російських окупантів.

Крок за кроком, попри опір ворога та щільне мінування, морпіхи та десантники виконали поставлене завдання. Ворог вибитий із позицій, зазнав втрат і відступив.

Дякуємо побратимам із 79 ОДШБр за надійне плече! Разом ми сильніші, разом ми нищимо ворога ефективніше.