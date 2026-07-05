Власник компанії Idän liikenteenvälitys IL Oy з Лаппеенранти засуджений до 3 років і 8 місяців реального позбавлення волі за грубе порушення режиму санкцій.

Крім того, з компанії стягнули на користь держави близько 600 тисяч євро незаконного прибутку, а також постановили конфіскувати майно на суму шість мільйонів євро.

Про це повідомляє Yle, передає Інше ТВ.

Окружний суд Південної Карелії виніс вирок 1 липня. Покарання близьке до максимального: за грубе порушення режиму санкцій передбачено до чотирьох років ув’язнення. За даними суду, подібних прецедентів у судовій практиці Фінляндії досі не було.

Компанія Idän Liikenteenvälitys Oy у 2022–2023 роках вивезла до Росії 164 вантажівки та причепи. Покупцями та одержувачами техніки компанія вказувала фірми з Туреччини та Казахстану. Насправді вантажівки та причепи опинялися в Росії: йшлося не про транзит, а про поставки. Схема працювала, оскільки санкції ЄС не поширювалися на транзит через Росію. Під час слідства під підозру також потрапили двоє співробітників компанії, але звинувачення їм не висунули.

Підприємець стверджував, що став жертвою обману, і заперечував свою провину. За його словами, він був упевнений, що всі машини йдуть казахстанським компаніям. Він не вважав імовірним, що техніка опиниться в Росії.

Як повідомляло Інше ТВ, РФ з 1 липня закрила 7 залізничних пунктів пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією