Як повідомляло Інше ТВ, 4 липня страшну ДТП з маршруткою на трасі Одеса-Миколаїв з 12 загиблими спровокував кросовер (ФОТО, ВІДЕО). Водія Nissan, який ймовірно спровокував ДТП з 12 загиблими, затримали.

Сьогодні, 5 липня, слідчі слідчого управління обласного главку поліції за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомили затриманому 45-річному жителю іншого регіону про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб»).

Про це інформує поліція Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини події.