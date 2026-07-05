Екстремальна спека зірвала святкування Дня Незалежності у центральній та східній частинах США. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Зазначається, що через погодні умови влада була змушена скасувати десятки парадів, концертів та феєрверків.

Серед заходів, зірваних виснажливою спекою, був Великий ярмарок американських штатів на Національній алеї у Вашингтоні, центральний захід, запланований президентом Дональдом Трампом у рамках відзначення 250-річчя країни – пише видання.

Вказується, що ярмарок був закритий, оскільки температура досягла 38 градусів за Цельсієм. Також організатори параду до Дня Незалежності Служби національних парків у Вашингтоні оголосили про скасування щорічного заходу з міркувань безпеки.

Святкові заходи через спеку також були скасовані у таких крупних містах, як Філадельфія та Бостон.