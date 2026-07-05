Український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, на якого було скоєно замах у Монако, вийшов із коми, і його стан значно покращився, повідомляє Кореспондент.

За даними ЗМІ, супутниця українського бізнесмена Анна Насобіна після замаху була доставлена ​​до лікарні в Ніцці у критичному стані. Їй ампутували кінцівки, і, за даними прокуратури Монако, її життя залишається у небезпеці.

“Останніми днями українці неодноразово робили переливання крові, і вона ризикує втратити кілька органів чуття (зір, слух, мову). Їй уже ампутували обидві ноги”, – йдеться у матеріалі.

Крім того, видання повідомляє, що “Вадим Єрмолаєв, госпіталізований у Марселі, вийшов із коми, і його стан значно покращився”.

13-річна дитина, яка також постраждала під час вибуху, була госпіталізована до дитячої лікарні у Ніцці з травмами, які не становлять загрози для життя.