Про це повідомляється на Телеграм-каналi Володимира Зеленського.

“Привітав Президента Трампа та всіх американців з Днем незалежності. Дуже добре поговорили по телефону.

Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу, від «джавелінів» і «петріотів» до політичної підтримки, і надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності. Я вдячний всім американським серцям, яким не байдуже майбутнє України, Європи та всіх людей у світі, для яких свобода має значення.

Звісно, ми з Президентом Трампом обговорили поточну ситуацію на фронті та в дипломатії. Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення. Домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі.

Дякую, Америко! Дякую, пане Президенте! З Днем незалежності! Бажаю Америці подальшого процвітання і тільки успіхів.”