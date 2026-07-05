Загальні бойові втрати противника:
особового складу – близько 1 409 630 (+1 290) осіб
танків – 12 081 (+7) од.
бойових броньованих машин – 24 878 (+9) од.
артилерійських систем – 45 388 (+63) од.
РСЗВ – 1 916 (+3) од.
засоби ППО – 1 470 (+1) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 821 (+6) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 738 (+1 628) од.
крилаті ракети – 4 847 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 116 106 (+462) од.
спеціальна техніка – 4 385 (+0) од.
Дані уточнюються.