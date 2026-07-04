Як відомо, сьогодні на трасі під Миколаєвом сталася жахлива аварія, загинули 12 людей. Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що серед загиблих- працівники КП «Миколаївелектротранс».

-Вони їхали на відпочинок разом із сім’ями. Дуже важко це усвідомити. Так не мало бути. Зараз поліція встановлює всі обставини трагедії.

Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Постраждалим — швидкого одужання. Надаємо всю необхідну допомогу сім’ям загиблих і постраждалим.

Завтра, 5 липня, в місті оголошуємо день жалоби. Світла пам’ять.

Це ще одне болюче нагадування: на дорозі треба бути максимально уважними. Навіть звичайний вихідний може обернутися трагедією.