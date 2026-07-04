Вареники з вишнями, приготовані на марлі над парою, — давній кулінарний секрет господинь Тернопільщини. Незвичний спосіб приготування робить тісто особливо ніжним, пухким і соковитим, а сам рецепт передається в родинах уже багато поколінь.

Про це розповіли українки у Tik-Tok.

Головна особливість цієї страви — вареники не смажать і не запікають. Їх готують на парі, використовуючи звичайну марлю, яку натягують над каструлею з киплячою водою.

Саме такий спосіб дозволяє отримати надзвичайно м’яке тісто, яке чудово поєднується із соковитою вишневою начинкою.

Які інгредієнти знадобляться

Для тіста потрібні:

борошно;

сметана;

яйце;

сода;

цукор;

сіль.

Для начинки знадобляться:

вишні;

цукор;

крохмаль.

Також необхідна чиста марля, яку натягують на каструлю з окропом.

Як приготувати

Спочатку змішують борошно, соду, цукор і сіль. Потім додають яйце та сметану й замішують м’яке тісто. Його накривають рушником і залишають відпочити приблизно на 15 хвилин.

Для начинки змішують крохмаль із цукром. Після цього тісто розкачують, вирізають круглі заготовки, у центр кожної кладуть трохи суміші крохмалю та цукру, а зверху — дві-чотири вишні. Краї ретельно защипують.

Каструлю приблизно на третину заповнюють водою, зверху щільно натягують марлю й доводять воду до кипіння.

Вареники викладають на тканину на невеликій відстані один від одного, адже під час приготування вони збільшуються в розмірі. Потім накривають кришкою й готують близько п’яти хвилин. Готові пироги щедро змащують вершковим маслом з обох боків.

Традиційно вареники подають гарячими зі сметаною, а зверху посипають цукром. Саме так вони набувають ніжного вершкового смаку та залишаються такими ж, якими їх готували українські господині багато десятиліть тому.