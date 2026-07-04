У Центрі протидії дезінформації повідомили, що 5 липня ФСБ може поширити фальшиві архівні документи про події Другої світової війни, зокрема Волинську трагедію. Мета — спровокувати напруження у відносинах між українцями та поляками.

Директор фсб рф бортніков зараз відповідає за інформаційні операції росії, які націлені на розкол між Польщею та Україною.

У Польщі фіксують значну активізацію діяльності російських ботоферм для загострення польсько-українських відносин.

Міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк повідомив, що росія використовує ферми тролів, мережі ботів та інші інструменти інформаційної війни, які поширюють маніпулятивний контент і спекуляції навколо історичних суперечок між поляками й українцями.

У такий спосіб кремль намагається спровокувати напруженість у польсько-українських відносинах, створюючи емоційно забарвлені інформаційні приводи та підживлюючи поляризацію в обох суспільствах.

Раніше польські правоохоронці вже фіксували спроби організації та фінансування росією заходів, спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні.

Центр уже повідомляв, що росія протягом багатьох років готувала інформаційне підґрунтя для розпалювання польсько-українських суперечностей. Основою цих кампаній є експлуатація історичних образ та інших суспільно чутливих тем для посилення взаємної недовіри та створення додаткових точок напруженості всередині європейських суспільств.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив:

-Інформаційну війну на розкол Польщі рф веде давно. Ще в часи, коли сам працював з польськими колегами понад шість років тому, ми детально розуміли, яку інформаційну інфраструктуру росія вибудовувала в Польщі, і як використовувала білорусь.

Нічого не змінилося, чим більше рф програватиме війну нам, тим нахабнішими ставатимуть їх дії, і це робитиметься в надії відвернути ЄС та НАТО від України.

Але це не врятує Москву від стабільних ударів, які чекають на столицю рф, якщо путін не припинить агресію, або російські еліти не змінять свого божевільного, закомплексованого царька, — підкреслив Коваленко.