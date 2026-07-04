Про це президент Зеленський повідомив у соцмережах після розмови з канцлером Німеччини.

-Говорив з канцлером Німеччини Мерцом. Дякую за підтримку і допомогу нашому народу, нашій країні. Німеччина – один з глобальних лідерів у захисті життя, і ми це дуже цінуємо.

Ключове зараз – ракети для «петріотів», щоб захищати наших людей від російської балістики. Говорили передусім саме про це – про можливість підтримати наші системи «Петріот» необхідними ракетами, оскільки саме на ракетні удари по Україні Росія робить фінальну ставку: більше можливостей, щоб затягувати війну, у Росії немає.

Говорили з канцлером і про ситуацію на фронті. Поінформував, що відбувається, які результати є. Зараз, напередодні Дня незалежності Америки, Путін вирішив збрехати світу і Президенту Америки щодо ситуації на фронті: заявляє про начебто захоплення росіянами Костянтинівки на Донбасі. Звісно, що це неправда – це просто чергова російська брехня, щоб запустити хоч якусь новину… Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів.

Дякую всім нашим воїнам за захист України і наших людей! Дякую, Німеччино! Дякую всім, хто з Україною!