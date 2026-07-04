З 6 липня “Миколаївелектротранс” відновлює роботу точок роздачі очищеної води. Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Графік роботи точок:

Тролейбус

Вулиця Курортна, 9 (кінцева зупинка тролейбуса №2) – з 8:00 (щоденно);

Проспект Центральний/Шосейна – з 11:30 (щоденно);

Миру/зупинка Будівельників по ходу на Площу Перемоги – з 14:00 (окрім вівторка);

Херсонське шосе, зупинка 2-га Інгульська – з 17:30 (понеділок, середа, четвер, субота, неділя);

Залізничний вокзал «Миколаїв-Вантажний» – з 17:00 (вівторок, п’ятниця).

Трамвай

Вулиця Захисників Миколаєва (Декабристів)/Марка Кропивницького (Потьомкінська) – з 7:00;

Вулиця Ігоря Бедзая (Чкалова)/6-та Слобідська – з 11:00;

Парк Народний Сад: вулиця Марка Кропивницького (Потьомкінська)/1-а Воєнна – з 14:00;

Вулиця Ковальська (Кузнецька)/4-та Слобідська – з 17:00.

Очищену воду також можна набрати на стаціонарних точках підприємства за адресами:

Вулиця Євгена Єщенка (Андреєва-Палагнюка), 17;

Вулиця Генерала Олекси Алмазова, буд. 40 Б.

Графік роботи стаціонарної точки видачі води – щодня з 6:00 – 20:00. Технічна перерва триває з 12:00 – 15:00.

Карта усіх точок видачі води та інформація про якість води можна переглянути за посиланням.