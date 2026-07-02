CEO компанії BookChef Олександр Кірпічов повідомив, що видавництво тимчасово призупиняє всі акції з магазинами-партнерами до стабілізації кількості додруків. Водночас інтернет-магазин продовжить працювати.

Унаслідок нічної російської атаки було зруйновано центральний склад нашого логістичного партнера Denka Logistics, де зберігалися наші книги. Більшість накладу, а це приблизно 800 тисяч книг втрачені. Це книги, над якими працювали автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, дизайнери, друкарні, менеджери, логісти. Це роки роботи великої кількості людей.

Найголовніше: всі наші люди живі! Це те, за що ми зараз тримаємось.

Що це означає:

Ми тимчасово призупиняємо всі акції з нашими магазинами-партнерами до стабілізації кількості додруків.

«Тимчасово ми не можемо приймати, обробляти та відправляти замовлення в звичному режимі. Це може створити труднощі та затримки навіть з новими накладами книг. Просимо терпіння й розуміння, ми налагоджуємо логістику» – CEO компанії BookChef Олександр Кірпічов.

Найкраща підтримка та допомога нам зараз проста: купуйте наші книги. Інтернет-магазин працює в звичному режимі.

Тож підбиваємо підсумки: вчора на Одещині росіянці спалили виробництво туалетного паперу, на Запоріжжі знищили ковбасне виробництво, у Києві склади відомого магазину побутової техніки та електроніки і, як бачимо, 800 тис. книжок.