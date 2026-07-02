У четвер, 2 липня, у Баштанській громаді відбулося урочисте відкриття модульних житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб та нового фельдшерсько-акушерського пункту.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Проєкт реалізовано за підтримки Фонду Відбудови України (Данія) у партнерстві з Баштанською міською радою.

У межах проєкту збудовано сім модульних житлових будинків для проживання внутрішньо переміщених осіб, родин, які втратили житло внаслідок війни, та сімей, що потребують особливої підтримки. Загальний обсяг допомоги, наданої партнерами для реалізації проєкту, становить понад 19,5 млн грн.

Також побудовано фельдшерсько-акушерський пункт. Фінансування повністю забезпечено Фондом відновлення України. Заклад призначений для надання первинної та невідкладної медичної допомоги жителям громади, зокрема внутрішньо переміщеним особам. Оснащення сучасним обладнанням та меблями здійснено за підтримки донорів GIZ та ЮНОПС.

Баштанська міська територіальна громада забезпечила проведення необхідної організаційної та підготовчої роботи, зокрема виділення земельних ділянок, підведення інженерних мереж – електропостачання, водопостачання та водовідведення, а також облаштування під’їзду й прилеглої території.

Як повідомляло Інше ТВ, У Новобузькій громаді Миколаївщини вручили ключі від модульних будинків для ВПО та відкрили ФАП (ФОТО)