У середу, 20 травня, у Новобузькій громаді відбулося урочисте відкриття модульних житлових будиночків для внутрішньо переміщених осіб та нового фельдшерсько-акушерського пункту.

Під час заходу відбулося урочисте вручення ключів мешканцям модульних будинків, а також відкриття нового медичного пункту, який забезпечуватиме первинну допомогу жителям громади, зокрема внутрішньо переміщеним особам.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Так, за фінансової підтримки Фонду відновлення України (Данського благодійного фонду) у громаді реалізовано два інфраструктурні проєкти, які сьогодні були офіційно представлені та введені в експлуатацію.

Перший – будівництво чотирьох одноквартирних модульних житлових будинків для тимчасового проживання ВПО. Загальна площа кожного будинку становить 73,14 м² (житлова – 29,4 м²). Загальна вартість проєкту – понад 14,8 млн грн, з яких 11,3 млн грн профінансовано Фондом відновлення України, а 3,5 млн грн – з місцевого бюджету в межах програми забезпечення житлом ВПО, військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Другий – будівництво фельдшерсько-акушерського пункту. Вартість об’єкта становить понад 2,9 млн грн, фінансування повністю забезпечено Фондом відновлення України. Заклад призначений для надання первинної та невідкладної медичної допомоги жителям громади, зокрема внутрішньо переміщеним особам. Оснащення сучасним обладнанням та меблями здійснено за підтримки донорів GIZ та ЮНОПС.

Як повідомляло Інше ТВ, у грудні 2025 року в Кривоозерській громаді завершили будівництво п’яти будинків соціального житла для внутрішньо переміщених осіб та однієї амбулаторії – Центру здоров’я.