У тимчасово окупованому Криму середня вартість бензину на заправках зросла до 200 рублів за літр. Про це пише Кореспондент.

Відрізаний від постачання окупований регіон став епіцентром дефіциту пального з найжорсткішими обмеженнями на АЗС: фізособам заборонено заливати в банк понад 20 літрів, тоді як у Севастополі заправитися можна тільки QR-кодами, отримати які можна через російський держмесенджер Мах.

Частина автозаправок відкриває продаж пального без попередження і без зазначення цін на табло. Біля АЗС утворюються багатогодинні черги.

Тоді як на “чорному ринку” ціна бензину сягає 250-400 рублів за літр.

Водночас російський Росстат подає значно нижчі показники вартості пального в регіоні, які суттєво відрізняються від ринкових.