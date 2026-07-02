Про це повідомили російські воєнкори і українські моніторингові канали. Про місце і причину знищення гвинтокрила не повідомляють.

Вертоліт Ка-52 «Алігатор» — сучасний ударно-розвідувальний апарат, призначений для знищення танків, бронетехніки та живої сили. Має коаксіальну схему гвинтів, що забезпечує високу маневреність. Екіпаж складається з двох пілотів із катапультними кріслами.

Максимальна швидкість до 310 км/год, практична дальність польоту близько 460 км. Озброєння включає 30-мм гармату, протитанкові ракети «Віхр», некеровані ракети та авіабомби. До початку війни РФ мала близько 140–150 таких гвинтокрилів у бойових частинах.