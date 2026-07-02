Миколаївець наніс численні удари ножем своїй співмешканці та зник з місця злочину. Потерпілу медики госпіталізували, а фігуранта поліцейські оперативно розшукали та затримали у процесуальному порядку. За нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі вже повідомили йому про підозру. За скоєний злочин зловмиснику загрожує до восьми років ув’язнення.

Повідомлення про госпіталізацію 36-річної жінки з численними колото-різанами ранами грудної клітини, передпліччя і руки надійшло до відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління поліції від медиків ввечері 30 червня.

На місці події поліцейські з’ясували, що під час спільного розпиття алкогольних напоїв між потерпілою та її 43-річним співмешканцем виник конфлікт, у ході якого зловмисник кухонним ножем завдав жінці кілька ударів у грудну клітину, передпліччя і руку, після чого зник з місця події.

У ході проведення першочергових слідчих дій та оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу фігуранта та розшукали його неподалік місця злочину.

Зловмисника, який раніше вже притягувався до відповідальності за скоєння майнових злочинів, а також вчинення домашнього насильства, слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині потерпіла перебуває у медичному закладі, лікарі оцінюють її стан, як тяжкий.

Слідчі за узгодженням із прокуратурою повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.