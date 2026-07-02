Податковою службою Миколаївщини з метою здійснення контролю за дотриманням платниками податків вимог чинного законодавства у сфері обігу та реалізації пального проведено контрольно-перевірочні заходи на об’єктах роздрібної торгівлі пальним.

Задля запобігання та виявлення порушень законодавства управлінням контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області спільно з працівниками Головного управління Національної поліції в Миколаївській області проведено фактичну перевірку суб’єкта господарювання на території Миколаївської області, а саме газової автозаправної станції модульного типу та зафіксовано факт роздрібної торгівлі пальним без відповідної діючої ліцензії.

У ході проведення перевірки встановлено порушення Податкового кодексу України, законів України № 265/95-ВР та № 3817-IX.

Разом з цим, виявлено порушення трудового законодавства, про що повідомлено Південне міжрегіональне управління державної служби з питань праці для вжиття відповідних заходів.

До суб’єкта господарювання застосовано штрафних санкцій у сумі понад 700 тис. гривень.

Нагадуємо суб’єктам господарювання, що діяльність у сфері обігу та реалізації пального можлива виключно в межах чинного законодавства та за умови наявності документів дозвільного характеру (ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним), дозволів на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки тощо.

Слід зазначити, що легальний обіг пального є важливою складовою економічної безпеки держави, забезпечує чесну конкуренцію на ринку та своєчасне наповнення бюджетів усіх рівнів.

Наголошуємо, що податковий контроль ДПС здійснює з урахуванням рішення РНБО про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу, та виключно на підставі ризик-орієнтованого підходу і за наявності високих ступенів ризику.

Довідково! Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями);

Закон України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (зі змінами та доповненнями);

Закон України від 18 червня 2024 року № 3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (зі змінами та доповненнями).