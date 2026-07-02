Сьогодні, 2 липня, близько 5:00 у ДТП на Миколаївщині загинули поліцейський з Херсона та конвойований. Також травмовані двоє правоохоронців.

Про це йдеться на сайті поліції Херсонської області.

У дописі йдеться, що дорожньо-транспортна пригода сталась в Ольгополі Вознесенського району. Попередньо встановили, що автомобіль Renault Duster зіткнувся з вантажівкою, яка стояла без руху в межах проїзної частини.

Внаслідок пригоди 44-річний херсонський поліцейський загинув. Його колеги, віком 48 та 20 років, отримали травми різного ступеня тяжкості, інформують правоохоронці.

Також від отриманих травм помер 49-річний чоловік, який перебував у статусі СЗЧ. Правоохоронці за рішенням суду доправляли його на засідання, пише поліція.

На місці пригоди працюють представники територіального підрозділу поліції, управлінь головної інспекції та внутрішньої безпеки поліції Херсонщини та Миколаївщини. Розслідувати обставини ДТП будуть працівники Державного бюро розслідувань. Також призначили проведення службового розслідування, додали у відомстві.