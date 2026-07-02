У Києві внаслідок масованої російської атаки в ніч на 2 липня виникли пожежі та руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків у декількох районах міста. Від удару обвалилася стеля на станції метро, в якій переховувалися люди.

Дарницький район: часткові руйнування житлових 5-поверхівки, 9-поверхівки, верхніх поверхів 16-поверхівки та приватних будинків.

Шевченківський район: сталася пожежа спільної покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю. За іншими адресами – руйнування 5-поверхівки, займання в житловій 5-поверхівці на площі 300 кв. м, а також в 3-поверховій нежитловій будівлі.

Голосіївський район: пожежа на технічному поверсі 16-поверхівки.

Печерський район: руйнування житлової 9-поверхівки, а також пожежа в межах 1 та 2 поверхів на площі 200 кв. м.

Оболонський район: пожежа на території складського майданчика, звідки до найближчого пожежного підрозділу люди принесли постраждалого: йому рятувальники надають першу домедичну допомогу.

Святошинський район: пошкоджені 2 приватних житлових будинки.

Деснянський район: пошкоджена житлова 9-поверхівка.

-Ворог вкотре цілеспрямовано б’є по житлових кварталах і вбиває мирних жителів. Маємо дуже серйозні руйнування та значну кількість потерпілих, у тому числі дітей. Ситуація дуже динамічна, – повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.